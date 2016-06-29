У "ДТЕК Дніпроенерго" хочуть підвищити тарифи на електроенергію заради імпорту дефіцитного вугілля

Енергогенеруюча компанія "ДТЕК Дніпроенерго", що входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, незважаючи на прийняття Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скандальної методики розрахунку ціни на вітчизняне вугілля за формулою "Роттердам плюс транспорт", вважає за необхідне підвищити тариф на відпуск електроенергії для компанії, щоб мати можливість імпортувати для ТЕС дефіцитний антрацит.

Про це в ході круглого столу повідомив комерційний директор компанії Дмитро Маляр, відзначаючи, що нинішній тариф не дозволяє компанії імпортувати дефіцитний вугілля з Південно-Африканської Республіки або Австралії.

"Ми зробили запити постачальників імпортного вугілля з ПАР та Австралії. Отримали чотири пропозиції, побачили ціни на рівні від 1700 гривні/тонна... Якщо це (імпорт вугілля – УНІАН) буде треба, якщо тариф буде покривати, – а він поки не покриває цю ціну, – то, звичайно, ми будемо. Ми повинні забезпечити країну електроенергією", - сказав Маляр.

Він повідомив, що в квітні тариф на відпуск електроенергії теплоелектростанціями компанії склав 117,8 коп. /кВт, у травні (була введена методика "Роттердам плюс доставка") – 107,9. При цьому, за словами Маляра, тариф у червні складе 99,1 коп./кВт, а в липні буде на рівні 99 коп/кВт.

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Разом з тим він зазначив, що нинішній дефіцит вугілля газової та антрацитної груп пов'язаний з низькою ціною продажу вугілля, а також проблемами постачання з зони АТО.

"За марку "Г" - це низька регуляторна ціна, яка робить збитковим бізнес видобутку вугілля як у державному секторі, так і в приватному. По марці "А" накладаються проблеми постачання вугілля з Донбасу у зв'язку з нестабільним ж/д сполученням", - сказав комерційний директор компанії.

За його словами, на даний час для стабільного проходження майбутнього опалювального сезону до нинішніх запасів палива на складах ТЕС необхідно накопичити 500 тисяч тонн вугілля марки "Г" і 700 тисяч тонн вугілля марки "А".

Як повідомляв УНІАН, запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 21 по 29 червня скоротилися на 17,5% – до 334,6 тисячі тонн з 405,4 тисячі тонн. Існуючі запаси антрациту є мінімальними з початку червня 2015 року, коли на складах ТЕС перебувало понад 300 тисяч тонн дефіцитного палива.

Після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленій бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитра Вовка, поставки вугілля антрацитної групи з 1 червня цього року із зони АТО відсутні.

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Раніше з виникненням дефіциту Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. При цьому навесні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що до майбутнього опалювального сезону вугілля з ПАР імпортуватися не буде.

Для вирішення проблеми забезпечення ТЕС вугіллям НКРЕКП ввела в Україні біржова формування цін на вугілля вітчизняного виробництва. По запропонованій комісією з формулою, ціна вугілля буде розраховуватися з вартості вугілля на біржі в Роттердамі з урахуванням доставки в Україну.

Між тим, ряд експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони відзначають, що з-за цього може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.

24 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс транспорт" при закупівлі вугілля і представити свої висновки протягом тижня.