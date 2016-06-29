Запорізька АЕС підключила до мережі блок №3 після ремонту

Запорізька атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №3 після завершення планового капітального ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"29 червня 2016 року о 15:15 енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після закінчення планового капітального ремонту. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 050 МВт.

Тривають планові ремонти енергоблоків №1, №2 та №5. Йде 194-а доба капітального ремонту енергоблоку №1, 136-е доба середнього ремонту енергоблоку №2 та 36-е доба середнього ремонту енергоблоку №5.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергову планову перевірку третього енергоблоку Запорізької АЕС, вона пройшла успішно та без зауважень.

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Інспекція проводилася в рамках міжнародної Угоди між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.