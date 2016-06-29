Вартість Brent знову перевищила $50

Ціни на нафту активно зростають в середу на тлі даних по запасах енергосировини в США, вартість Brent вперше з 24 червня, дня підбиття підсумків голосування у Великобританії за Brexit, піднялася до психологічної позначки в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 17:32 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent росла на 1,89% - до 50,19 долара за барель, а серпневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI - на 1,92%, до 48,77 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту в середу ростуть на тлі повідомлень Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів "чорного золота" в країні, та в очікуванні статистики Міненерго США.

Позитивна динаміка повернулася на нафтовий ринок ще у вівторок, оскільки шок від рішення Великобританії вийти зі складу ЄС (Brexit) почав поступово проходити й інвестори знову звернули увагу на ризикові активи. "Ризикові настрою (на ринках - ред.) мають сприяти подальшому зростанню цін на сировинні товари", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків банку ANZ.

Крім того, підтримку нафтовим цінам надають очікування, що можлива страйк робітників нафтової галузі в Норвегії, початок якої очікується в суботу, призведе до скорочення виробництва сировини в країні.