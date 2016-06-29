В Україні з 1 липня подорожчає електроенергія для промспоживачів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 липня підвищила вартість електроенергії для промисловості на 8-10%.

Про це у соцмережі Facebook повідомив колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

"Сьогодні НКРЕКП підняла тариф для промислових споживачів: + 10% для 1-го класу, + 8,2% для 2-го класу", - написав Герус.

Тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги встановлюється при потужності підключення 35 кВ і вище, для споживачів другого класу - менше 35 кВ.

При цьому Герус нагадав, що 24 червня комісія підвищила оптово-ринкову ціну на електроенергію, що мало призвести до зростання тарифу для населення або промисловості.

"Вибрали промисловість", - підкреслив екс-член комісії.

"Це найбільше одноразове підвищення тарифів для промисловості за всю історію НКРЕКП. І це під час задекларованої ліквідації перехресного субсидування", - зазначив Герус.

Як повідомляв УНІАН, раніше Герус повідомив, що НКРЕКП з 1 липня підвищила оптово-ринкову ціну (ОРЦ) електроенергії до 1,358 кВт-год, хоча раніше передбачалося підвищення до 1,280 гривні, що призведе до суттєвішого подорожчання електроенергії для промисловості.

При цьому глава НКРЕКП Дмитро Вовк не спростував дану інформацію і пояснив, що основна причина зміни ОРЦ - істотне зниження вироблення АЕС (-10%).

Також, за його словами, при розрахунку враховано зниження вартості вугілля на 3 долара/тонна і зміцнення курсу гривні з 25,3 до 24,9 гривні/долар.

Довідка УНІАН. Наприкінці квітня поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

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За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, з використанням нової методики гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). Як вважають в НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Між тим, ряд експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони зазначали, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.

Разом з тим, запаси вугілля на складах ТЕС почали активно скорочуватися з середини травня. Тоді ТЕС мали обсяги вугілля на рівні більше 2 мільйонів тонн, з яких близько 870 тисяч тонн припадало на антрацит. Станом на 21 червня запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС становили 1,484 мільйона тонн, з них антрацитної марки - 405,4 тисячі тонн.

Реагуючи на критику рішення НКРЕКП, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 24 червня доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс доставка" при закупівлі вугілля і представити свої висновки протягом тижня. При цьому голова Міненерговугілля Ігор Насалик виступає проти впровадження формули ціни на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" і замість цього пропонує запустити біржу вугілля на внутрішньому ринку, зобов'язавши державні шахти продавати 30% вугілля на такій біржі.