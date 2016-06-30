Світові ціни на нафту повернулися до падіння

Світові ціни на нафту в четвер демонструють корекційна зниження, викликане фіксацією прибутку інвесторами після значного ралі днем раніше на тлі даних Міненерго США про скорочення запасів "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:07 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 1,07% - до 50,76 долара за барель. Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,94% - до 49,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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У середу міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 24 червня, скоротилися на 4,1 мільйона барелів - до 526,6 мільйона барелів. Показник перевершив очікування аналітиків, що прогнозували зниження лише на 2,365 мільйона барелів.

"На цьому тлі світові ціни на нафту впали на 6% минулого тижня після рішення Великобританії вийти з ЄС (Brexit), прискорили зростання. З початку тижня "чорне золото торгувалося в плюсі на ослаблення побоювань за наслідки Brexit для світової економіки. А за підтримки даних від Міненерго США нафту марки Brent вперше з 23 червня, дня проведення референдуму по Brexit, піднялася вище 51 долар за барель, повністю компенсувати свої втрати", - зазначає видання.

У четвер на нафтовому ринку спостерігається корекція, - інвестори вирішили зафіксувати отриманий прибуток. "Вночі був великий стрибок (цін на нафту - ред.) Це стало гарною нагодою для деяких людей зафіксувати прибуток, оскільки робочий тиждень добігає кінця", - цитує видання The Wall Street Journal менеджера по роботі з клієнтами OM Financial Стюарта Верба (Stuart Ive).