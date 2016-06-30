Росіянам радять звикати до низьких цін на нафту

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна вважає, що не слід очікувати повернення високих нафтових цін, повідомляє Росбалт.

"Оптимістичні цільові прогнози треба пов'язувати не із зростаючою ціною на нафту та газ. Російська економіка має навчитися жити в умовах низьких нафтових і газових цін. Необхідно навчитися зв'язувати прогнози з власними діями зі структурної перебудови економіки", - заявила вона.

Знижувальний тиск на світові нафтові ціни буде надавати і поява нових технологій видобутку сланцевої нафти, і отримання інших видів енергії.

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Крім того, голова Центробанку РФ вважає, що ОПЕК в результаті сланцевої революції в США значною мірою втратила вплив на нафтові ціни.

Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" демонстрували різноспрямовану динаміку в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures піднялися на 1,2% до 50,71 долара за барель. Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на 0,94% до 49,41 долара за барель.

При цьому нафта Brent дорожчала на даних про запаси нафти на американському ринку, які можуть свідчити про тенденцію до відновлення балансу між попитом і пропозицією на світовому ринку вуглеводнів. При цьому паніка серед інвесторів, що послідувала за рішенням Великобританії покинути ЄС, потроху вщухає.