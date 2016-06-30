Україна відновила залізничні перевезення вугілля з окупованої території - Черниш

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

Він зазначив, що пасажирських перевезень не існує і мова йде про вантажоперевезення.

"Мова йде про перевезення вугілля, яке необхідне країні, особливо в період спеки, коли всі вмикають кондиціонери", - уточнив міністр.

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За словами Черниша, вантажоперевезення відновлено на деяких ділянках неподалік від лінії зіткнення.

Він підкреслив, що про повне забезпечення безпеки перевезень мова не йде, оскільки йдуть бойові дії, але "за рахунок зусиль спеціальної моніторингової місії та домовленостей на рівні держав України і Росії в Мінську можна забезпечити відносну безпеку на деяких перегонах, де перевозиться вугілля".

Разом з тим, керівник прес-служби компанії "ДТЕК Енерго" Ірина Мілютіна в коментарі УНІАН повідомила, що поставки вугілля з непідконтрольної владі території Донбасу залишаються вкрай нестабільними, а вугілля, що поставляється, практично відразу ж спалюється на ТЕС.

"Цей обсяг не дозволяє поповнювати склади ТЕС. Вугілля по суті спалюється з коліс", - зазначила Мілютіна.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленій бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

За даними держкомпанії "Укренерго", запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 21 по 29 червня скоротилися на 17,5% – до 334,6 тисячі тонн з 405,4 тисячі тонн. Існуючі запаси антрациту є мінімальними з початку червня 2015 року, коли на складах ТЕС перебувало понад 300 тисяч тонн дефіцитного палива.