"Нафтогаз" хоче почати імпорт газу для закачування до сховищ у липні - Коболєв

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першій декаді липня істотно збільшити імпортні закупівлі газу для закачування до підземних сховищ для проходження майбутнього опалювального сезону.

Про це на Енергетичній конференції сказав журналістам глава компанії Андрій Коболєв.

"Ми плануємо відновити імпорт газу в липні. Точну дату не називаємо, але думаю, що це буде перша декада", - сказав він.

При цьому Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" веде переговори про закупівлі газу з країн Європи, так і з Росії.

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"В залежності від цінової пропозиції будемо вибирати", - уточнив топ-менеджер.

"Нафтогаз" почне закуповувати газ для закачування в сховища за власні кошти і розраховує після 20 липня проводити закупівлі за рахунок кредиту ЄБРР, з яким компанія зараз стверджує всі необхідні умови закупівель.

Як розповів Коболєв, існує ймовірність того, що частина кредиту від ЄБРР (загальна сума 300 мільйонів євро) можна буде спрямувати на закупівлю газу в Росії, але лише при відповідному ціновій пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах не менше 14 млрд куб. м газу. Запаси газу в сховищах з 20 по 27 червня збільшилися на 1,4%, або на 133 млн кубометрів, - до 9,626 млрд куб. м з 9,493 млрд куб. м.