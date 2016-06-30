"Нафтогаз" очікує зниження споживання газу в опалювальний сезон на 10%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прогнозує зниження споживання газу населенням і підприємствами теплокомуненерго в майбутньому опалювальному сезоні на 10 відсотків порівняно з обсягами минулого опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам глава компанії Андрій Коболєв.

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"Ми адаптували наш прогноз до реалій минулого року. Ми бачимо зниження споживання газу в невиробничій сфері, тобто соціальній... Я думаю, що при такій же температурі, як минулого року, можна очікувати зниження не менше 10 відсотків", - сказав Коболєв.

За його словами, зниження споживання енергоресурсів буде відбуватися як за рахунок заходів по підвищенню енергоефективності, так і за рахунок суттєвої економії газу населенням, оскільки вартість цього товару стала ринковою.

Разом з тим Коболєв повідомив, що в таких умовах компанія розраховує накопичити до початку опалювального сезону не менше 14 мільярдів кубометрів газу і при сприятливих погодних умовах цих запасів має вистачити, щоб Україна не закачувала в сховище більше газу, ніж це буде необхідно.