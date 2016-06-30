Кабмін розраховує на прийняття закону про ринок електроенергії восени

Кабінет міністрів України розраховує, що закон про ринок електроенергії, проект якого на поточний момент проходить стадію обговорення, буде остаточно ухвалений восени поточного року.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході роботи Енергетичного форуму в Києві.

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"Закон про ринок електроенергії - ми розраховуємо, що парламент прийме його восени. Це один із першочергових законопроектів", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого поточного року Кабмін Арсенія Яценюка в рамках реформи енергетичного сектору України почав розробку нової моделі функціонування ринку електроенергії, основними принципами якого мала стати висока конкуренція та легкість доступу до електромереж. Наприкінці березня Кабмін представив проект закону про спрощення доступу до електромереж на обговорення в комітети Верховної Ради.

У квітні - у зв'язку зі зміною уряду - проект закону було відкликано та повторно внесено на розгляд парламенту.