Коболєв восени очікує $500 мільйонів кредиту від Світового банку на закупівлю газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розраховує на прийняття рішення Світовим банком про виділення восени 500 млн доларів кредитних коштів, які будуть використовуватися для фінансування поставок природного газу до України.

Читайте також"Нафтогаз" очікує зниження споживання газу в опалювальний сезон на 10%

Про це на Енергетичній конференції сказав журналістам голова компанії Андрій Коболєв.

«Від Світового банку ми очікуємо отримати (кредит — УНІАН) у вересні - жовтні», - сказав Коболєв.

Раніше Коболєв заявив, що «Нафтогаз» планує в першій декаді липня істотно збільшити імпортні закупівлі газу для закачування в підземні сховища з метою проходження майбутнього опалювального сезону.

Читайте також"Нафтогаз" шукає трейдерів для поставок газу до опалювального сезону

«Ми плануємо відновити імпорт газу в липні. Точну дату не називаємо, але думаю, що це буде перша декада», - сказав він.

При цьому Коболєв зазначив, що «Нафтогаз» веде переговори про закупівлю газу як з країн Європи, так і з Росії.

«Залежно від цінової пропозиції будемо вибирати», - уточнив топ-менеджер.

«Нафтогаз» почне закуповувати газ для закачування в сховища за власні кошти і розраховує після 20 липня проводити закупівлі за рахунок кредиту ЄБРР, з яким компанія зараз затверджує всі необхідні умови закупівель.

Як розповів Коболєв, існує ймовірність того, що частину кредиту від ЄБРР (загальна сума 300 млн євро) можна буде спрямувати на закупівлю газу в Росії, але лише за відповідної цінової пропозиції.