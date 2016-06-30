НКРЕКП назвав терміни переведення частини обленерго та теплокомуненерго на стимулююче тарифоутворення

Національна комісія, що здійснює регулювання сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує з жовтня перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго.

Про це повідомив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"За нашими очікуваннями, це буде до 8 компаній – це ті компанії, які вже зробили оцінку і технічно готові", - сказав Вовк.

За його словами, в числі цих обленерго можуть бути "Київобленерго", "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Кіровоградобленерго" та "ДТЕК Дніпрообленерго".

Крім того, НКРЕКП планує з липня 2017 року перевести на стимулююче тарифоутворення 5 теплокомуненерго (ТКЕ), що стане пілотним проектом для подальшого переведення інших ТКЕ.

"Вже розроблено детальний план переведення ТКЕ на стимулююче тарифоутворення. Згідно з цим планом з 1.07.2017 року у нас має бути 5 пілотних підприємств, які перейдуть на такий механізм", - сказав Вовк.

Також глава НКРЕКП відзначив важливість такого переходу для подолання заборгованості ТКЕ перед національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України".

"Головним інструментом для подолання заборгованості теплокомуненерго перед "Нафтогазом України" має стати запровадження стимулюючого тарифоутворення для теплокомуненерго. До того ж, такий підходить дозволить інвестувати в теплові мережі і знизити втрати теплової енергії", - зазначив Вовк.

На його думку, механізм стимулюючого тарифоутворення дозволить знизити навантаження на кінцевого споживача.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року НКРЕКП подала в Кабмін законопроект, яким пропонується відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і окупаються витрати на виробництво послуг.

Даний законопроект прописує умови переходу на стимулююче тарифоутворення та передбачає врахування в тарифі вартості регульованою бази активів. Крім того, планується проведення моніторингу скорочення обсягів використання природного газу в теплоенергетиці.

10 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтримав цей законопроект.

За даними "Нафтогазу України", станом на 29 червня 2016 року борги ТКЕ, ТЕЦ і прямих промислових споживачів за використаний природний газ перед холдингом складають близько 21 мільярд гривень.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу, а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах.