Нафта ОПЕК подорожчала більш ніж на 3%

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК 29 червня піднялася на 1,36 долара, або на 3,05%, до 45,82 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 44,46 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

"Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" демонстрували різноспрямовану динаміку в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures піднялися на 1,2% до 50,71 долара за барель. Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на 0,94% до 49,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Нафта Brent дорожчала на даних про запаси нафти на американському ринку, які можуть свідчити про тенденцію до відновлення балансу між попитом і пропозицією на світовому ринку вуглеводнів. При цьому паніка серед інвесторів, що послідувала за рішенням Великобританії покинути ЄС, сходить на немає.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий "кошик" - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

Нафтовий "кошик" ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.