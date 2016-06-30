У Росії назвали ціну газу для України - $167,6

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер.

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"Ціна для України за формулою ціни по контакту, який був підписаний в 2009 році, становить 167,57 дол. - третій квартал", - сказав він.

За його словами, попередній рахунок НАК "Нафтогаз України" виставлений, і для відновлення постачання всього-на-всього потрібно зробити передоплату.

"Газпром" гарантовано поставить нашим українським колегам газу стільки, скільки буде сплачено", - сказав Міллер.

Голова "Газпрому" заявив, що українська сторона ставить питання про підписання доповнень до чинного контракту.

За його словами, чинний контракт не вимагає ніяких доповнень, щоб відновити поставки до України - досить зробити передоплату.

"Ціна газу є нижчою, ніж на європейських торгових майданчиках, в даний час за нашим контактом. Купівля нашого російського газу для України є вигідною", - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Нафтогаз» планує в першій декаді липня суттєво наростити імпортні закупівлі газу для закачування до підземних сховищ для проходження наступного опалювального сезону.

При цьому Коболєв зазначив, що «Нафтогаз» веде переговори про закупівлі газу як з країн Європи, так і з Росії, і вибиратиме постачальника «залежно від цінової пропозиції».