Міллер очікує, що Україна закупить 3 мільярди кубів російського газу

Україна в третьому кварталі готова закупити у російського «Газпрому» 3 млрд куб. м газу.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві повідомив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

"Обсяги, які наші українські колеги заявляють зараз на третій квартал, досить значні - 3 млрд кубометрів газу", - сказав він.

За словами Міллера, ці обсяги виправдані, оскільки закачування газу в підземні сховища (ПСГ) здійснюється більш низькими темпами, ніж у попередні роки, і сьогодні відставання від графіка попередніх двох років становить 2,22 млрд куб. м.

"Це дуже велика величина. Це означає, що Україна щодоби собі створює на найближче майбутнє ситуацію, коли кожну добу перед закінченням закачування потрібно буде збільшувати добовий об'єм закачування", - сказав він.

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Голова "Газпрому" відзначив, що зараз закачується в ПСГ близько 20 млн куб. м на добу, а для того, щоб вийти на 17 млрд куб. м на початок опалювального сезону, Україна має щодоби закачувати майже 160 млн куб. м газу.

"3 млрд кубометрів, заявлені на третій квартал, - цифра зрозуміла, обґрунтована, ціна абсолютно конкурентоспроможна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує нагромадити в підземних сховищах не менш як 14 млрд куб. м газу. Запаси газу в сховищах з 20 по 27 червня збільшилися на 1,4%, або на 133 млн кубометрів, - до 9,626 млрд куб. м із 9,493 млрд куб. м.

Нині Україна імпортує газ зі Словаччини та Угорщини в обсягу 1 млн кубометрів щодоби.