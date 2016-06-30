Україна і Болгарія засуджують будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Україна і Болгарія солідарні у своїх позиціях щодо енергетичної незалежності регіону Східної Європи і засуджують будівництво другої гілки російського газопроводу «Північний потік-2», який є альтернативним українському маршруту доставки газу в Європу.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це йшлося під час переговорів між Порошенком і очільником болгарського уряду Бойко Борисовим.

«Важливою темою зустрічі стала взаємодія України і Болгарії із зміцнення енергетичної незалежності регіону, зокрема диверсифікації маршрутів поставок природного газу в двох державах. Співрозмовники засудили будівництво «Північного потоку-2», - повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік - 2». У жовтні 2015 року президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить постачання газу газопроводом «Північний потік - 2» для поставок газу з Росії в Європейський Союз в обхід України.

Разом з тим тодішній очільник українського уряду Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік - 2», то Україна втратить 2 млрд дол. прибутку, Словаччина – 0,8 млрд дол., Польща – 0,4 млрд дол., а також ЄС втратить реальну енергетичну незалежність.