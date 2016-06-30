Міллер заявив, що "Газпром" поставив на окупований Донбас газу на $718 мільйонів

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що російський монополіст поставив на окупований Донбас газу на 718,5 млн доларів за контрактом з НАК «Нафтогаз України».

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Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН, доки компанія має намір поставляти газ на окупований Донбас безплатно.

«Що стосується південного сходу України і постачання газу - у нас є тільки один контракт в Україну 2009 року, де визначено точки входу подачі газу в Україну, у тому числі точки входу на південний схід України. Жодних інших документів з «Газпромом» щодо зміни пунктів входу в Україну не підписано», - зазначив він.

Міллер стверджує, що постачання газу на окупований Донбас здійснюється за цим контактом, як і в інші регіони України.

«Сума на сьогодні нагромадилася в 718,5 млн доларів», - підсумував він.

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При цьому Міллер наголосив, що «Газпром» не подав цієї суми для стягнення через арбітраж.

«На сьогодні - цей рахунок у Стокгольмському арбітражі не пред'явлено», - сказав глава «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма проведе наприкінці листопада – початку грудня 2016 року усні слухання за позовами держхолдингу «Нафтогаз України» і російського монополіста «Газпрому» про умови контракту про транзит природного газу через територію України у 2009-2019 роках) і перегляд ціни на російське паливо. Винесення рішення арбітрами планується до кінця січня 2017 року.

«Нафтогаз» з весни 2014 року судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

«Газпром» також збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі з 29,2 млрд до 31,759 млрд доларів.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.