Іран відвойовує свою частку ринку: відправив до Польщі перший після санкцій танкер з нафтою

Великотоннажний танкер з іранською нафтою направляється в польський порт Гданськ на Балтійському морі, повідомили Reuters джерела в торговельній галузі і показали дані системи спостереження за морськими суднами.

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Тегеран продовжує відвойовувати свою частку ринку після зняття західних санкцій.

Невідомо, чи покупцями цього вантажу є польські нафтопереробні компанії PKN Orlen або Grupa Lotos, і чи залишиться нафта в Польщі, чи буде транспортована до Німеччини, яка пов'язана з Гданськом трубопроводом.

Незалежно від кінцевого пункту призначення, це перше судно, яке везе іранську нафту на ринки Балтійського моря, з тих пір, як в січні з Тегерана були зняті санкції ООН в обмін на обмеження ядерної програми. Це загострює боротьбу за частку ринку між провідними виробниками нафти, включаючи Росію та Саудівську Аравію.