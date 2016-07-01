Голова "Нафтогазу" оцінив вартість поставок газу від "Газпрому" у третьому кварталі в $173

Про це повідомив глава правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«На сьогодні ми розглядаємо можливість покупки природного газу у «Газпрому». Реальна ціна на цей газ буде вище (чим раніше озвучених 167,5 дол. за 1 тис. куб. метрів - УНІАН), тому що та формула, що закладена в «контракті Тимошенко» передбачає коригування на калорійність. Ціна буде не менше 172, а може і 175 дол. за 1 тис. куб. метрів в залежності від того, газ якої калорійності нам надасть «Газпром». Тому коректно говорити про ціну в 173 дол. за 1 тис. куб. метрів», - сказав Коболєв.

Коболєв зазначив деякі недоліки співпраці з «Газпромом».

«Згідно контракту, ми не можемо контролювати калорійність і це виключно питання росіян. Крім того, ми зобов'язані зробити значну передоплату за завищений обсяг, який на даний момент нам не потрібен. Також у «Газпрому» немає чітко встановлених зобов'язань щодо графіка постачання газу», - додав глава «Нафтогазу України».

Через наявність значних недоліків чинного контракту, «Нафтогаз» запропонував «Газпрому» прописати умови можливої поставки в додатковій угоді.

«Ми направили лист голові «Газпрому» Олексію Міллеру підписати додаткову угоду, яка дозволить нам працювати за цим контрактом. Також ми готові розглянути інші пропозиції від «Газпрому», але в той же час ми ведемо переговори з європейськими компаніями», - зазначив Коболєв.

«Пропозиції як з російської сторони, так і з європейської дуже близькі за своїм рівнем», - підкреслив Коболєв, додавши, що «Нафтогаз» веде переговори про імпорт в усіх напрямках на третій квартал в розмірі 3 млрд куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 дол. за тис. куб. м, що на 34% менше, ніж в першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками в цей період виступали Польща, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише в разі пропозиції «Газпромом» прийнятної ціни на паливо.

7 червня «Нафтогаз України» звернувся з листом до «Газпрому» про те, що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від «Газпрому» на рівні «хаб мінус транспорт», тобто ціну «Газпрому» на східному кордоні України без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.

Згідно з даними прес-служби, «Нафтогаз» купує газ у європейських постачальників за формулою «хаб плюс транспорт» (транспорт - доставка до європейського хабу по території України і країн ЄС). Якщо «Газпром» зможе запропонувати ціну, яка буде нижчою за ціну європейських постачальників, тоді вона буде розглянута «Нафтогазом».

8 червня «Нафтогаз України» звернувся з листом до «Газпрому», в якому запропонував розглянути додаткову угоду, яка дозволить закуповувати «Нафтогазу" не гарантованих 3 млрд куб. м газу на місяць за умовами чинного контракту, а тільки необхідний для України обсяг.

30 червня глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що ціна газу, який російський монополіст поставить в Україну в третьому кварталі 2016 року , складе 167,57 дол. за тис. куб. м. За його словами, попередній рахунок НАК "Нафтагаз України" виставлено і для відновлення поставок всього-на-всього потрібно зробити передоплату. Також Міллер заявив, що українська сторона ставить питання про підписання доповнень до чинного контракту.