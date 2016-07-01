Транзит російського газу щорічно приносить Україні $2 мільярди - Коболєв

Про це в інтерв'ю «5-му каналу» повідомив голова правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«На сьогодні стоїть завдання утримати обсяги транзиту російського газу. Нагадаю, що на сьогодні цей вид бізнесу приносить Україні, як державі, 2 млрд дол. на рік», - сказав Коболєв.

Також, на думку Коболєва, одним з кроків для утримання транзиту російського газу має стати виділення функції магістрального транспорту газу в окрему компанію.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився в порівнянні з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік - збільшився в порівнянні з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м.

За даними оператора газотранспортної системи України - компанії «Укртрансгаз», транзит газу через українську газотранспортну систему за січень-травень 2016 року зріс на 34% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 31,4 млрд куб. м.

Транзит газу через територію України до Європейського Союзу, Молдову і Туреччини в першій половині травня 2016 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17% - до 3,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.