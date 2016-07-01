Вартість нафти Brent знову перевищила $50

Світові ціни на нафту в п'ятницю помірно зростають на тлі повідомлення Міненерго США про скорочення видобутку "чорного золота" в країні, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.33 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,7% - до 50,06 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,62%, до 48,63 долара за барель.

За даними Міненерго, опублікованими в четвер, видобуток нафти в США в квітні впав порівняно з березнем на 2,1%, до 8,933 мільйона барелів на добу. Загальний обсяг видобутку в квітні становив 267,979 мільйона барелів, що на 5,2% менше за показник березня. З січня по квітень поточного року обсяг видобутку нафти в країні становив 1,102 мільярда барелів, або 9,109 мільйона барелів на добу, передає Прайм.

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"Зниження поставок нафти з США, безумовно, надає підтримку (ціні цієї сировини – ред.). Але нафтовий ринок очікує значніших скорочень виробництва, і поки це не відбудеться, будь-яке сильне ралі цін на нафту не буде стійким", - сказав агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets Девід Леннокс.

Долар, який трохи подешевшав, також надає підтримку нафтовому ринку, оскільки ціни сировини прив'язані до американської валюти, і слабший долар робить нафтопродукти дешевшими для власників іноземних валют. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускається на 0,04%, до 95,92 пункту.