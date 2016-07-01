Кабмін обіцяє через тиждень оприлюднити формулу ціни на електроенергію в Україні

Кабінет міністрів України має намір наступної середи, 6 липня, представити розрахунки формули ціни на вугілля та електроенергію в Україні. Про це повідомив у ході засідання уряду перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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Він зазначив, що за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в уряді відбулося спеціальне засідання за участі всіх профільних міністерств і служб, які курирують роботу ринку електроенергії та видобування вугілля. Обговорювалися питання формування собівартості вугілля, реальної формули ціни електроенергії і реальної оцінки балансу ринку електроенергії до 1 січня 2017 року.

«У вівторок (5 липня - УНІАН) служби повинні відповісти, якою буде прозора формула, як формується ринок електроенергії, і у середу (6 липня - УНІАН) буде зроблений публічний висновок, який буде представлений уряду, - сказав Кубів. - Формула має відображати ціну, і ніхто не повинен платити зайвого».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля і надати свої висновки протягом тижня.