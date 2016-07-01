Україна в червні скоротила імпорт газу з ЄС у 5 разів

Весь обсяг блакитного палива надходив з території Європи, його транспортування забезпечили два трейдери. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

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За цей період споживання блакитного палива в Україні становило 1 млрд куб. м, що майже на одному рівні з торішніми показниками.

У травні імпортні поставки газу в Україну здійснювали 9 трейдерів, а у квітні - 12.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ, і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. ”Нафтогаз України” на початок наступного опалювального сезону планує накопичити у підземних сховищах не менш як 14 млрд куб. м газу. Запаси газу в сховищах з 20 по 27 червня збільшилися на 1,4%, або на 133 млн кубометрів - до 9,626 млрд куб. м з 9,493 млрд куб. м.

«Нафтогаз України» планує у першій декаді липня істотно наростити імпортні закупівлі газу для закачування в підземні сховища для проходження наступного опалювального сезону.