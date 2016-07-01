Фіскальна служба заарештувала майно "Укргазвидобування" на 600 мільйонів

Державна фіскальна служба України наклала арешт на майно найбільшої в Україні газодобувної компанії «Укргазвидобування» на суму майже 600 млн грн, повідомляє прес-служба компанії.

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«На адресу «Укргазвидобування» від податкових органів надходять рішення про опис майна товариства як учасника договорів про спільну діяльність (СД) у зв'язку з наявністю податкового боргу у межах цих договорів. На сьогодні сума опису досягає майже 600 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначають, що, згідно з умовами чинних договорів про спільну діяльність, «Укргазвидобування» не несе відповідальності за ведення бухгалтерського та податкового обліку оператора такої спільної діяльності, а отже, не може впливати на сплату ним податкових зобов'язань.

З метою мінімізації ризиків несплати податкових зобов'язань операторами СД «Укргазвидобування» неодноразово зверталося до податкових органів і до операторів СД з клопотанням надати інформацію щодо сплати податків або наявності боргу перед бюджетом.

«На жаль, компанія не завжди отримувала відповіді на свої запити у податкові органи, а оператори СД надавали «Укргазвидобування» довідки податкових органів про відсутність будь-якої заборгованості», - наголошується у повідомленні.

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За словами директора з правових питань «Укргазвидобування» Олени Кобець, держкомпанія фіксувала невиконання операторами планів видобутку, порушення інвестиційних зобов'язань, але не мала інформації щодо їх дисциплінованості у сплаті податків.

«Розуміючи цей ризик, ми регулярно зверталися до всіх операторам СД з вимогами усунути порушення умов договорів, здійснити всі необхідні платежі в бюджет. На жаль, про існування заборгованості у операторів СД перед бюджетом, що виникла протягом 2015-2016 років, ми можемо зробити висновки тільки з уже наявного факту опису майна УГВ за їх боргами. Саме через відсутність належного контролю і асиметричного розподілу відповідальності за операціями ми подали до суду позови про розірвання всіх договорів СД», - зазначила Кобець.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року народний депутат України Тетяна Чорновіл заявила, що компанія «ХАС», що належить народному депутату Олександру Онищенку, ухиляється від сплати податків при продажу природного газу, який був нею отриманий у рамках договорів про спільну діяльність з найбільшою газодобувної компанією країни «Укргазвидобування».

На початку лютого голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявив, що хоче через суд розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

За його словами, у 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій у дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 млн кубометрів - до 1,159 млрд кубометрів.

15 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт і притягнення до відповідальності нардепа Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували низку незаконних схем з реалізації природного газу, видобутого під час спільної діяльності з держкомпанією «Укргазвидобування».

16 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко направив на розгляд до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% усього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».