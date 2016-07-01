Кабмін затвердив план реструктуризації "Нафтогазу": держхолдинг розділять на дві компанії

Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю затвердив план реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", який передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

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"Постанова передбачає план реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, представляючи постанову.

При цьому постанова за пропозицією міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва не дасть можливості членам наглядової ради розділених компаній обіймати посади у сфері реалізації енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку, як основний орган влади, який курує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії. Найбільш оптимальним, за інформацією Міненерговугілля, виявився останній варіант реформи держхолдингу, поданий на розгляд Європейського енергетичного співтовариства наприкінці квітня. Разом з тим, деталі цього рішення громадськості поки не представляли.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України у рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, які належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут «Нафтогазу» є основою реформи держхолдингу, узгодженою з одним з ключових кредиторів країни - Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи вже дала можливість отримати 300 млн дол. кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 млрд куб. м газу в Європейському Союзі у 2015 році. Кредит є револьверним - з можливістю відновлення.