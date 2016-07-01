Україна вже закачала в сховища 1,3 мільярда кубів газу

З моменту завершення опалювального сезону в Україні в квітні поточного року Україна закачала в підземні сховища 1,3 мільярда кубометрів газу, йдеться в повідомленні держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, у червні поточного року українські газосховища поповнилися на 0,516 мільярда кубометрів, що на 8% більше, ніж місяцем раніше.

Станом на 1 липня в підземних сховищах газу зберігається 9,681 мільярда кубометрів "блакитного палива".

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За оперативною інформацією, природний газ накопичується на 5 газосховищах в добовому режимі 39,4 мільйона кубометрів.

Нагадаємо, в даний час Україна імпортує газ із Словаччини та Угорщини на мінімальному рівні - 1 мільйон кубометрів щодоби.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах не менше 14 мільярдів кубометрів газу.