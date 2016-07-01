Гройсман назвав неприйнятною ціну на вугілля за формулою "Роттердам плюс"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неприйнятною ціну вугілля для українських споживачів, яка формувалася б за формулою "Роттердам плюс" з урахуванням доставки палива.

Про це Гройсман сказав у ході засідання уряду.

"Вважаю, що схема "Роттердам плюс" - неприйнятна", - сказав глава уряду, нагадавши, що вже дав кілька розпоряджень з вимогою розібратися з такою формулою ціни.

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Раніше перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів також повідомив, що на наступному засіданні уряду, орієнтовно 6 липня, Кабмін представить експертні висновки про те, як формується собівартість вугілля, а також ціна на електроенергію.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля та представити свої висновки протягом тижня.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір детальніше розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля.