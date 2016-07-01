Україна зацікавлена в закупівлі азербайджанської нафти та її транзит до Європи – Зубко

Україна зацікавлена в закупівлі азербайджанської нафти та її транзит до Європи через вітчизняні нафтопроводи.

Про це заявив сьогодні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час засідання спільної міжурядової азербайджансько-української комісії з питань економічного співробітництва в Азербайджані, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

"Україна зацікавлена в поставках азербайджанської нафти на українські НПЗ і її транзит територією країни в європейські країни. Сьогодні у нас створені для цього всі необхідні технічні можливості. Крім того, ми обговорили можливості інвестування Азербайджаном в нафтогазову галузь України", - цитує Зубко прес-служба.

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Також, за словами віце-прем'єра, сторони обговорили перспективи організації поставок легких сортів нафти з використанням південної гілки нафтопроводу "Дружба" в напрямку нафтопереробних заводів Чехії, Словаччини та Угорщини.

У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили зацікавленість у якнайшвидшій реалізації даного напрямку.

Як повідомляв УНІАН, транзит нафти в країни Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України 2015 року склав 15,153 мільйона тонн, що на 0,9% більше, ніж 2014 року.