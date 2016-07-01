Кабмін затвердив фінплан "Укргідроенерго" на цей рік

Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю затвердив фінансовий план державної компанії "Укргідроенерго" на 2016 рік з розміром доходів 4,84 мільярда гривень, чистим прибутком 1,2 мільярда гривень та тарифом на відпуск електроенергії 0,61 гривні/кВт.

“Коротко за фінансовими показниками. Середній тариф - на рівні 61 копійки. Розмір запланованих доходів становить 4,836 мільярда гривень. Чистий прибуток в 2016 році складе 1,221 мільярда гривень", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, представляючи документ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Кабмін на наступному засіданні розгляне план розвитку гідроенергетики на 10 років, метою якого буде збільшення частки галузі в енергетичному балансі.

"Гідроелектростанції можуть дати те, що потрібно Україні, - дешеву енергію", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, оператор українських гідроелектростанцій державна компанія "Укргідроенерго" в травні поточного року виробила 1,017 мільйона кВт-год електроенергії, що на 67,5% більше аналогічного періоду 2015 року.

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Раніше Гройсман заявляв, що Україна має намір майже в два рази збільшити частку гідроелектростанцій у виробництві електроенергії - до 15,5% з нинішніх 8,6%.

За словами прем'єра, акцент на виробництві енергії з відновлюваних джерел є одним з головних пріоритетів роботи уряду, а українські підприємства можуть забезпечити процес підвищення енергоефективності країни необхідними технічними засобами.

В Україні експлуатується 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Оператором гідроелектростанцій є державна компанія "Укргідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій становить 5007,6 МВт.