Міністр енергетики призначив відповідального із сумнівною репутацією за постачання антрациту із зони АТО – ЗМІ

Про це повідомляє сайт «Орд.юа».

"Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик днями визначив Євгена Шитілова "уповноваженим" на постачання антрациту з тимчасово окупованих територій "ЛНР" і "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Також за даними джерела, одразу ж після призначення Шитілов об'їздив всі тимчасово непідконтрольні території Луганської і Донецької областей та домовився з бойовиками про те, що тепер все вугілля з "ЛНР" і "ДНР" буде надходити в Україну через нього, сплачуючи комісійний відсоток.

Згідно з даними джерела, це вугілля буде надходити на ТЕС генеруючої компанії "Центренерго".

У відповідь на це повідомлення у прес-службі Міненерговугілля зазначили, що не володіють жодною інформацією щодо цього і не можуть її коментувати.

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"Ми не володіємо жодною інформацією щодо цього і тому не можемо нічого коментувати", - повідомили у прес-службі.

Опитані УНІАНом експерти на ринку також зазначили, що не знають про таке призначення.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2014 року і лютому 2015 року компанія "Гуд Віл", якою керує Шитілов, вигравала тендери на поставку антрацитового вугілля для потреб Міністерства оборони на суму близько 50 млн грн.

За даними державного реєстру установ та організацій, адреса Шитілова як засновника "Гуд Віла" вказана в окупованому Донецьку.

У квітні 2015 року Насалик заявляв, що хоче залишити одним зі своїх заступників Олександра Светелика і провести відкритий конкурс на заміщення вакантних посад. 1 липня 2015 року Насалик повідомив, що СБУ має претензії до його заступника Светелика.

На початку червня 2016 року ЗМІ опублікували інформацію про те, що Насалик міг висунути на посаду свого заступника з питань вугільної галузі кандидата, який раніше був фігурантом багатьох корупційних скандалів. Після цього міністр заперечував, що збирався здійснювати це призначення.

14 червня 2016 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що з початку червня відсутні поставки вугілля антрацитної групи з АТО. 30 червня міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш сказав, що постачання дефіцитного антрацитового вугілля із зони АТО були відновлені.