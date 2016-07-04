ОПЕК і Саудівська Аравія вважають, що ринок нафти рухається до балансу

Ринок нафти рухається до балансу, вважають міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх і генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо. У неділю вони зустрілися в Дахрані, повідомляє саудівське агентство SPA.

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На переговорах аль-Фаліх і Баркіндо обмінялися думками про ситуацію на ринку нафти і погодилися з тим, що ціни на неї починають зміцнюватися.

Голова саудівського міністерства також відзначив важливість ролі ОПЕК у підтримці стабільності нафтових ринків. Він розповів, що Ер-Ріяд прагне задовольняти зростаючий попит на нафту і забезпечувати надійне постачання палива. У повідомленні SPA йдеться, що Баркіндо, в свою чергу, "високо оцінив" якість нафтових об'єктів у Саудівській Аравії та її внесок у підтримку стабільності на ринку, передає РБК.

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Халід аль-Фаліх зайняв пост голови Міністерства енергетики на початку травня. Його міністерство прийшло на зміну Міністерству нафти Саудівської Аравії. Аль-Фаліх також очолює найбільшу нафтову компанію країни Saudi Aramco.

Про те, що світовий нафтовий ринок рухається до балансу, в травні заявили експерти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). На їхню думку, його буде досягнуто за рахунок стабілізації попиту і падіння пропозиції через скорочення видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК.