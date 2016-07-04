"Укртрансгаз" розділять на дві компанії: операторів газопроводів і підземних сховищ

Оператор газотранспортної системи (ГТС) і одночасно підземних сховищ природного газу «Укртрансгаз» буде розділений на дві нових держкомпанії – оператора ГТС «Магістральні газопроводи України» і оператора сховищ газу «Підземні газосховища України». Про це повідомляє прес-служба нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Читайте такожГолова "Нафтогазу" оцінив вартість поставок газу від "Газпрому" у третьому кварталі в $173

«Передбачається створення акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» і акціонерного товариства «Підземні газосховища України», яким будуть передані відповідні активи ПАТ «Укртрансгаз» і 100% акцій яких перебуватимуть у державній власності», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у компаніях-операторах буде запроваджено стандарти корпоративного управління за принципами Організації економічного співробітництва і розвитку.

«Відповідні нормативно-правові акти будуть підготовлені протягом 2016-2017 років», - також наголошується в повідомленні.

Крім того, прес-служба повідомляє про те, що згідно з постановою Кабміну про реструктуризацію «Нафтогазу», газотранспортні активи будуть передані новому оператору лише після винесення Стокгольмським арбітражем остаточного рішення за позовами між «Нафтогазом» і російським газовим монополістом «Газпромом».

Згідно з планом розділення «Нафтогазу», перед тим як передати підземні сховища новому оператору, буде проведено глибокий економічний і технічний аналіз газових сховищ з метою визначення найефективнішої моделі їх використання та управління.

Читайте такожТранзит російського газу через Україну у І півріччі зріс на третину

Як повідомляв УНІАН, розподіл «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель розподілу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку, як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», плдавали різні моделі функціонування компанії. Найоптимальнішим, за інформацією Міненерговугілля, виявився останній варіант реформи держхолдингу, поданий на розгляд Європейського енергетичного співтовариства наприкінці квітня.

1 липня Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації «Нафтогазу України», що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

Подальше обговорення реструктуризації «Нафтогазу» (в тому числі й «Укртрансгазу») намічено на 4-7 липня за участю Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку за участю юристів, які займаються судовим розглядом з Росією в Стокгольмському арбітражі.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ надходить транзитом від Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебуває у власності НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.