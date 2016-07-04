Україна за півроку скоротила споживання газу майже на 13%

Україна в січні-червні 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 12,5% - до 16,1 млрд куб. м c 18,4 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора вітчизняної газотранспортної системи – держкомпанії «Укртрансгаз».

Також повідомляється, що споживання газу в країні в червні склало 1 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження прогнозує 15-відсоткове зниження в 2016 році споживання природного газу в Україні порівняно з 2015 роком.

За словами колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, в 2016 році планується скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м.