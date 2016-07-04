"Енергоатом" веде з Росією переговори про повернення в Україну продуктів переробки ВЯП

Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" веде переговори з представниками Російської Федерації про повернення в Україну продуктів переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) у вигляді засклених високоактивних радіоактивних відходів з енергоблоків ВВЕР-440 (перший і другий енергоблоки Рівненської АЕС).

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання україни (ДІЯРУ) з посиланням на главу відомства Сергія Божка.

"Зараз тривають переговори між "Енергоатомом" і РФ про повернення в Україну продуктів переробки ВЯП у вигляді засклених високоактивних радіоактивних відходів з енергоблоків ВВЕР-440 (1-й та 2-й енергоблоки РАЕС)", - зазначив Божко.

Глава ДІЯРУ висловив припущення, що ці продукти переробки ВЯП почнуть прибувати в Україну з 2018 року.

"Ймовірно, з 2018 року ці відходи почнуть повертатися", - сказав Божко.

У прес-службі "Енергоатому" відзначили, що компанія приймає участь в цих переговорах, надаючи експертні оцінки і поради щодо поводження з продуктами переробки ВЯП, які були отримані після переробки палива з реакторів компанії. За даними "Енергоатому", ці продукти переробки є радіоактивними відходами (РАВ), які мають бути поховані у відповідному сховище РАВ, яке ще не побудовано в Україні.

"Енергоатом" своєчасно і в повному обсязі виплачує гроші у Фонд поводження з РАВ, за рахунок якого в майбутньому повинна бути побудоване сховище для РАТ", - підкреслили в прес-службі компанії.

Читайте такожУкраїна повинна до 2018 року визначитися з долею вивезених в РФ ядерних відходів

Як повідомили в прес-службі "Енергоатому", за контрактом з російською стороною вона має повернути до України продукти переробки ВЯП, але на сьогоднішній день в Росії впроваджена тільки технологія для переробки палива від реакторів ВВЕР-440.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня начальник управління безпеки поводження з радіоактивними відходами ДІЯРУ Наталія Рибалка повідомила, що геологічне сховище (регламент створення і експлуатації якого має бути прописаний в стратегії поводження з ВЯП - УНІАН) для радіоактивних (високоактивних і довго існуючих) відходів, у тому числі паливовмісних матеріалів, планується створити не раніше ніж за 50 років.

29 червня Держатомрегулювання заявило про те, що Україні необхідна Стратегія поводження з ВЯП. За даними прес-служби, дана стратегія дозволить спрямувати ресурси на розвиток власної системи поводження з ВЯП, що передбачено указом президента України "Про додаткові заходи по перетворенню об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему і відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".