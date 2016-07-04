У Кабміні заперечують видачу ліцензій на експорт вугілля з непідконтрольних територій

Міністерство економічного розвитку і торгівлі заперечує поширену у засобах масової інформації інформацію про видачу ліцензій на експорт антрацитового вугілля з непідконтрольних територій.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Україна здійснює експорт антрацитового вугілля з непідконтрольних територій з дозволу Мінекономрозвитку. Звертаємо увагу на те, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що заявки на експорт антрацитового вугілля 2016 року не подавалися, а питання незаконного експорту знаходиться в компетенції правоохоронних органів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, підприємства енергетичної сфери відновили закупівлю вугілля з окупованої території.

Після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленый бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

За даними держкомпанії "Укренерго", запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 21 по 29 червня скоротилися на 17,5% – до 334,6 тисячі тонн з 405,4 тисячі тонн. Існуючі запаси антрациту є мінімальними з початку червня 2015 року, коли на складах ТЕС перебувало понад 300 тисяч тонн дефіцитного палива.