Україна з початку року скоротила видобуток вугілля

Україна в січні-червні 2016 року зменшила видобуток енергетичного та коксівного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2,5% - до 18,975 мільйона тонн з 19,469 мільйона тонн.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 3,018 мільйона тонн, або 15,9% від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах.

Читайте такожНа українських ТЕС на чверть скоротилися запаси антрацитового вугілля

У червні в Україні було видобуто 2,674 мільйона тонн вугілля, з яких на частку держшахт доводиться 437,9 тисячі тонн (16,4%).

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році з-за бойових дій на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,759 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. При цьому 6,742 мільйона тонн палива видобуто на державних шахтах.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. При цьому для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний вугілля імпортувався з Південно-Африканської Республіки.