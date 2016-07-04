Глава НКРЕКП вважає, що ціни на електроенергію в Україні нижчі, ніж у багатьох країнах ЄС

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк вважає риторичним питання про конкурентність цін на електроенергію в Україні, оскільки ціни в Україні для побутових споживачів нижчі, ніж у передових країнах Євросоюзу, у 10 разів, а для непобутових – в два рази.

Про це глава НКРЕКП написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Риторичне запитання: якщо в передових країнах Європи ціни на електричну енергію для побутових споживачів вище в 10 разів, ніж в Україні, а для непобутових споживачів вище в середньому в 2 рази, є ціни на електричну енергію в Україні конкурентними?" - написав Вовк.

Також в попередніх повідомленнях на своїй сторінці в соцмережі Вовк привів графіки, які, на його думку, свідчать про те, що ціна на електроенергію для побутових та непобутових споживачів в Україні нижчі, ніж у країнах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2015 року НКРЕКП прийняла постанову, якою передбачила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення.

З 1 квітня 2015 року вартість електроенергії значно зросла, при цьому норма пільгового споживання була знижена до 100 кВт-год для всіх громадян, включаючи жителів багатоквартирних будинків, в яких встановлені електричні плити. На сьогодні тариф при споживанні до 100 кВт-год становить 0,57 гривні, від 100 до 600 кВт-год – 0,99 гривні та більше 600 кВт-год – 1,56 гривні.

Наступне підвищення тарифу на електроенергію відбудеться з 1 вересня 2016 року та 1 березня 2017 року.

З 1 липня НКРЕКП підвищила оптово-ринкову ціну (ОРЦ) електроенергії до 1,358 кВт-год, хоча раніше передбачалося підвищення до 1,280 гривні, що призведе до суттєвішого подорожчання електроенергії для промисловості.

При цьому глава НКРЕКП Дмитро Вовк пояснив, що основна причина зміни ОРЦ - істотне зниження вироблення АЕС (-10%). Також, за його словами, при розрахунку враховано зниження вартості вугілля на 3 долари/тонна і зміцнення курсу гривні з 25,3 до 24,9 гривні/долар.

З 1 липня комісія підвищила вартість електроенергії для промисловості на 8-10%.