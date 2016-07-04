США обійшли Росію та Саудівську Аравію за обсягами запасів нафти

США обійшли Росію та Саудівську Аравію за сумарним розвіданими запасами нафти, пише Financial Times з посиланням на нове дослідження авторитетної норвезької консалтингової компанії Rystad Energy.

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За цими даними, запаси США становлять 264 млрд бар., Росії - 256 млрд бар., Саудівської Аравії - 212 млрд бар.

Сумарні розвідані запаси нафти експерти Rystad Energy оцінили в 2,1 трлн бар. - цього вистачить на 70 років за поточного рівня видобутку в 30 млрд бар. у рік. Дані компанії засновані на аналізі 60 000 родовищ всього світу, проведеного протягом трьох років, передають «Ведомости».

Розвідані запаси - економічна категорія, нагадує FT. На їх обсяг впливає економічна кон'юнктура і технологія видобутку: ривок США на перше місце зумовлений сланцевим видобутком.

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«Від більшості інших країн складно очікувати якихось сюрпризів, але в США ми побачили саме це», - говорить аналітик Rystad Energy Пер Магнус Нісвеєн, розповідаючи про недавні відкриття в пермських сланцевих формаціях Техасу і Нью-Мехіко, на батьківщині сланцевого буму. «Три роки тому США поступалися Росії, Канаді та Саудівської Аравії», - зазначає експерт.

За даними Rystad, більше половини ресурсів США - сланцева нафта, причому в сланцях одного Техасу майже чверть сумарних запасів країни. FT відзначає, що за іншими оцінками, наприклад BP Statistical Review, США, як і раніше, поступаються за запасами не тільки Росії і Саудівській Аравії, але й Венесуелі, Канаді, Іраку та Кувейту. Однак BP розраховує запаси на основі офіційних даних і це спотворює результати, вважає скандинавська компанія: багато країн враховують у запасах нерозвідані родовища.