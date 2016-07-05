Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту знижуються на тлі побоювань трейдерів щодо перевищення пропозиції над попитом на ринку "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:33 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,02%, до 49,58 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,61%, до 48,20 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що інвестори очікують збільшення пропозиції нафти на світовому ринку. Цьому сприяє новина, що ворогуючі нафтові компанії в Лівії завершили процес злиття, повідомляє газета The Wall Street Journal. Об'єднання компаній може означати відкриття портів на сході країни.

"Можливе збільшення видобутку нафти в Лівії вдвічі, до 700 тисяч барелів на день, у випадку, якщо угода пройде гладко", - наводить газета слова менеджера по роботі з клієнтами OM Financial Стюарта Верба (Stuart Ive).

Аналітики банку Barclays, думку яких наводить газета, вважають, що невизначеність інвесторів щодо світової економіки може стримувати зростання попиту на нафту. Крім того, рішення британців покинути Євросоюз може надати відстрочене вплив на нафтові ціни.

"Ціни більшості сировинних товарів продовжували різко зростати протягом декількох місяців після розвалу (американського інвестиційного банку - ред.) Bear Stearns в березні 2008 року. Ціна на нафту досягла піку в червні того ж року, і тільки через шість місяців, коли відбулося банкрутство (банку - ред.) Lehman Brothers, ціни на сировинні товари почали рішуче знижуватися", - цитує газета неназваних аналітиків.