Фіскальна служба заарештувала майно "Укргазвидобування" на 1,8 мільярда

Фіскальна служба України заарештувала майно найбільшою газодобувної компанії "Укргазвидобування" на суму 1,8 мільярда гривень в рахунок несплаченої ренти компаніями-партнерами за договорами про спільну діяльність.

Про це повідомляє голова компанії Олег Прохоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"1 мільярд 802 мільйонів гривень - саме стільки майна "Укргазвидобування" заарештувала Фіскальна служба в рахунок невиплаченої ренти операторів спільної діяльності. Тепер, сподіваюся, всім зрозуміло, чому в лютому ми подали в суд на розрив договорів про спільну діяльність", - написав Прохоренко.

На думку Прохоренко, це стягнення є також доказом для судів, які розглядають позови "Укргазвидобування" про розірвання договорів про спільну діяльність.

"Питання, яке я вже ставив - скільки ще треба доказів нашим "чесним судам", щоб нарешті дозволити "Укргазвидобуванню" розірвати договори про спільну діяльність?" - зазначив Прохоренко.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року народний депутат України Тетяна Чорновіл заявила, що компанія "ХАС", що належить народному депутату Олександру Онищенко, ухиляється від сплати податків при продажу природного газу, який був нею отримано в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою газовидобувною компанією країни "Укргазвидобування".

На початку лютого глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що хоче через суд розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

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За його словами, 2015 року приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 мільйонів кубометрів - до 1,159 мільярда кубометрів. За словами директора з правових питань "Укргазвидобування" Олени Кобець, держкомпанія фіксувала невиконання операторами (партнерами за вищезазначеними договорами) планів видобутку, а також факти неповної сплати податків державі.

15 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт і притягнення до відповідальності нардепа Онищенко, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, видобутого в спільній діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

16 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко направив на розгляд у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко.

1 липня Державна фіскальна служба України наклала арешт на майно "Укргазвидобування" на суму майже 600 мільйонів гривень у зв'язку з наявністю податкового боргу в межах договорів про спільну діяльність.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".