Ціна нафти впала на тлі зростання видобутку в Саудівській Аравії та Нігерії

Вартість нафти марки Brent під час торгів на біржі ICE впала майже на 4,5%. На мінімумі вартість бареля опустилася до $47,86 — це мінімальна ціна з початку липня 2016 року і на 4,47%, або на $2,24, нижче рівня закриття попередніх торгів.

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Аналітики пов'язують падіння нафтових котирувань із збільшенням кількості працюючих бурових установок у США та зростанням видобутку в Саудівській Аравії та Нігерії, де вдалося наростити виробництво після завершення відновлювальних робіт на об'єктах інфраструктури, пошкоджених в результаті нападів бойовиків, передає РБК.

У найближчі два дні дані про динаміку запасів нафти і нафтопродуктів в сховищах США повинні опублікувати Американський інститут нафти і Управління енергетичної інформації США.