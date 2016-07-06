Світові ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту в середу помірно знижуються після сильного падіння напередодні, оскільки на ринку зберігаються побоювання, що рішення Великобританії вийти з ЄС (Brexit) призведе до зниження попиту на "чорне золото", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:46 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,33%, до 47,80 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,47%, до 46,38 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Побоювання інвесторів, що Brexit призведе до тривалого періоду слабкого зростання світової економіки і знизить попит на "чорне золото", зберігають негативну динаміку на нафтовому ринку. Крім того, американська валюта, що зміцнилася, також чинить тиск на котирування, оскільки ціни на нафту прив'язані до долара, і сильніший долар робить нафтопродукти дорожчими для власників іноземних валют.

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,18%, до 96,37 пункту.

"Ми маємо зміцнення долара, зростання безризикових настроїв на тлі Brexit, і на вершині всього цього - проблеми попиту і пропозиції", - наводить агентство Reuters слова аналітика Фавада Разакзади (Fawad Razaqzada).