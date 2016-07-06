Україна з початку року збільшила експорт електроенергії на 22%

Україна в січні-червні 2016 року (у грошовому вираженні) збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 22% - до 85,5 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ГФС).

За її даними, 74,2% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 25,4% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Польщу і менше 0,4% – на Молдову.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази порівняно з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, викупив на річному аукціоні з експорту електроенергії 2016 року доступ до пропускної спроможності перетину потужністю України 2,125 ГВт, що становить 88% всієї потужності.

4 липня 2016 року голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк повідомив, що вважає риторичним питання про конкурентність цін на електроенергію в Україні, так як ціни в Україні для побутових споживачів нижче, ніж у передових країнах Євросоюзу, у 10 разів, а для непобутових - вдвічі.