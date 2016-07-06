Суд зняв арешт із рахунків "Енергоатома" - Гройсман

Суд зняв арешт з рахунків Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом», які раніше було заблоковано у зв'язку з вимогою компанії «Укрелектроват» виплатити їй близько 127 млн грн сумнівного боргу.

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Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Суд зняв арешт і відновив діяльність компанії «Енергоатом». Вітаю рішення суду», - повідомив прем'єр.

За його словами, розблокування рахунків держкомпанії дасть змогу виконати фінансові зобов'язання перед європейськими і американськими партнерами, зокрема й за кредитними договорами, а також повернути довіру іноземних банків.

«Ми зможемо відновити програму диверсифікації поставок ядерного палива для АЕС України і продовжити заплановані роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

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Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для несумлінних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатома» через спроби компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він наголосив, що згідно із законодавством «Енергоатом» повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

31 травня більш як 1 тисяча атомників пікетували Адміністрацію президента і Кабінет міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків «Енергоатома», не допустити неправомірної корпоратизації компанії, а також відсторонення професійних кадрів в атомній галузі. Попереджувальний пікет проходив у Києві 26 квітня.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію «Енергоатому», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.