Ціни на нафту перейшли до зростання

Світові ціни на нафту в четвер зростають, відіграючи дані Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.54 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,47%, до 49,03 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,51%, до 47,67 долара за барель, передає Прайм.

Як повідомив API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 6,7 мільйона барелів проти очікуваного експертами зниження лише на 2,6 мільйона барелів. Тепер увага ринків звернена до публікації даних про запаси нафти в США від Міненерго країни. Аналітики очікують, що вони знизилися на 2,5 мільйона барелів, або на 0,47%, - до 524,1 мільйона барелів.

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"Відскік після дводенного розпродажу (нафти на ринку - ред.) тепер залежить від даних щодо запасів нафти в США (від Міненерго країни - ред.), нових шоків пов'язаних з Brexit не буде", - наводить газета The Wall Street Journal слова менеджера по роботі з клієнтами OM Financial Стюарта Верба.

Крім того, трейдери відреагували на сильні дані по індексу ділової активності в сфері послуг США від американського Інституту управління поставками (Institute for Supply Management, ISM). У червні показник зріс до 56,5% з травневого індикатора в 52,9%. Аналітики очікували зростання червневого індикатора лише до 53,3%. При цьому індекс зайнятості в секторі в червні також збільшився — до 52,7% до 49,7% у травні. Зростання індексу означає, що ситуація в економіці США покращується, що сприяє зростанню попиту на нафту в світі.

Ціни на "чорне золото" продовжують підтримувати новини з Нігерії про атаки на нафтові об'єкти. У вівторок угруповання "Месники Дельти Нігера" повідомило, що підірвала свердловину, яка належить американській Chevron, трубопровід "дочки" Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) і дві магістральні лінії нафтопроводу NNPC. Це сприяє зменшенню пропозиції нафти в світі.