Коболєв: якщо "Газпром" не підпише додаткову угоду, Україна може закуповувати весь газ у Європі

Україна може закуповувати весь природний газ для закачування до підземних сховищ газу в європейських компаній через непідписання російським газовим монополістом «Газпромом» додаткової угоди до контракту на купівлю газу від 2009 року.

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Про це повідомив під час прес-конференції голова Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Станом на сьогодні «Газпром» не підписав додаткову угоду, яка могла нам дати можливість імпортувати російський газ у третьому кварталі», - зазначив Коболєв.

При цьому він підкреслив, що в таких умовах Україна може повністю покрити потреби в паливі за рахунок імпорту з ЄС.

Коболєв також повідомив, що закупівля газу в «Газпрому» залежатиме лише від привабливості цінових пропозицій від цієї компанії.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в ПСГ близько 14,5 млрд куб. м газу. У планах компанії імпортувати до початку опалювального сезону близько 3 миллиарл кубометрів газу для закачування у сховища.

Україна не імпортує природний газ з Росії вже більше 200 днів. Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія може покрити всі потреби в імпортному газі за рахунок закупівлі з Європи, а відновлення імпорту з РФ буде здійснено лише при більш привабливому ціновій пропозиції, ніж у європейських постачальників.