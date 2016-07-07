Коболєв: якщо "Газпром" не підпише додаткову угоду, Україна може закуповувати весь газ у Європі
Голова «Нафтогазу» також повідомив, що закупівля газу у «Газпрому» буде залежати тільки від привабливості цінових пропозицій від цієї компанії.
Україна може закуповувати весь природний газ для закачування до підземних сховищ газу в європейських компаній через непідписання російським газовим монополістом «Газпромом» додаткової угоди до контракту на купівлю газу від 2009 року.
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Про це повідомив під час прес-конференції голова Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«Станом на сьогодні «Газпром» не підписав додаткову угоду, яка могла нам дати можливість імпортувати російський газ у третьому кварталі», - зазначив Коболєв.
При цьому він підкреслив, що в таких умовах Україна може повністю покрити потреби в паливі за рахунок імпорту з ЄС.
Коболєв також повідомив, що закупівля газу в «Газпрому» залежатиме лише від привабливості цінових пропозицій від цієї компанії.
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в ПСГ близько 14,5 млрд куб. м газу. У планах компанії імпортувати до початку опалювального сезону близько 3 миллиарл кубометрів газу для закачування у сховища.
Україна не імпортує природний газ з Росії вже більше 200 днів. Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія може покрити всі потреби в імпортному газі за рахунок закупівлі з Європи, а відновлення імпорту з РФ буде здійснено лише при більш привабливому ціновій пропозиції, ніж у європейських постачальників.