Коболєв назвав дату слухань у суді Стокгольма за спором "Нафтогазу" і "Газпрому"

Слухання в арбітражному суді Стокгольма щодо контракту національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" і російського газового монополіста "Газпром" на постачання газу почнуться наприкінці вересня, а щодо транзитного контракту - наприкінці листопада цього року.

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Про це повідомив під час прес-конференції голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.

«Слухання у справі щодо контракту купівлі-продажу будуть наприкінці вересня, щодо транзитного контракту - кінець листопада - початок грудня», - сказав Коболєв.

При цьому він повідомив, що очікує рішень суду на початку 2017 року.

«Можливо щодо контракту купівлі-продажу рішення буде ще цього року, але, за прогнозами, на початку 2017 року», - сказав голова «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, у середині березня цього року «Газпром» збільшив позовні вимоги до державного енергохолдингу «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. із 29,2 млрд дол.

У свою чергу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінює загальну суму претензій його компанії до російського «Газпрому» в 30 млрд дол.

«Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.