У "Нафтогазі" заявили, що сума претензій "Газпрому" може досягти $60 мільярдів
Головна вимога «Газпрому» до «Нафтогазу» - це плата за так званим зобов'язанням «бери або плати».
Російський газовий монополіст «Газпром» може виставити 60 млрд дол. претензій до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за зобов'язаннями «бери або плати».
Читайте такожКоболєв: якщо "Газпром" не підпише додаткову угоду, Україна може закуповувати весь газ у Європі
Про це під час прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
«Головна вимога «Газпрому» до «Нафтогазу» - це плата за так званим зобов'язанням «бери або плати». За цими зобов'язаннями вони вже нарахували 31,4 млрд дол... Якщо ми подивимося на ті обсяги, які нам потрібні щодо імпорту в майбутньому (до закінчення контракту з «Газпромом»), ми побачимо, що «Газпром» додатково нам може виставити, за нашими розрахунками, ще 29,5 млрд дол.», – сказав він.
Нагадаємо, сьогодні голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом національного нафтогазового холдингу "Нафтогазу України" і російського газового монополіста "Газпрому" на поставку газу почнуться в кінці вересня, а за транзитним контрактом - в кінці листопада поточного року.