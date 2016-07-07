У "Нафтогазі" заявили, що сума претензій "Газпрому" може досягти $60 мільярдів

Російський газовий монополіст «Газпром» може виставити 60 млрд дол. претензій до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за зобов'язаннями «бери або плати».

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Про це під час прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Головна вимога «Газпрому» до «Нафтогазу» - це плата за так званим зобов'язанням «бери або плати». За цими зобов'язаннями вони вже нарахували 31,4 млрд дол... Якщо ми подивимося на ті обсяги, які нам потрібні щодо імпорту в майбутньому (до закінчення контракту з «Газпромом»), ми побачимо, що «Газпром» додатково нам може виставити, за нашими розрахунками, ще 29,5 млрд дол.», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом національного нафтогазового холдингу "Нафтогазу України" і російського газового монополіста "Газпрому" на поставку газу почнуться в кінці вересня, а за транзитним контрактом - в кінці листопада поточного року.