Експорт близькосхідної нафти досяг 40-річного максимуму

Обсяг експорту близькосхідної нафти досяг 40-річного максимуму, йдеться в повідомленні МЕА (Міжнародне енергетичне агентство).

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Сьогодні регіон забезпечує до 35% світових постачань нафти, передає RNS.

Агентство пояснює, що період низьких цін спровокував збільшення поставок близькосхідної нафти до історичного максимуму — 31 млн барелів на добу, що стало найвищим рівнем з 1975 року.

У звіті наголошується, що основний обсяг експорту припадає на Саудівську Аравію, Ірак та Іран за рахунок низьких витрат цих країн на видобуток.