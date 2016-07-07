Експорт близькосхідної нафти досяг 40-річного максимуму
13:48, 07 липня 2016Енергетика
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Сьогодні регіон забезпечує до 35% світових постачань "чорного золота".
REUTERS
Обсяг експорту близькосхідної нафти досяг 40-річного максимуму, йдеться в повідомленні МЕА (Міжнародне енергетичне агентство).
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Сьогодні регіон забезпечує до 35% світових постачань нафти, передає RNS.
Агентство пояснює, що період низьких цін спровокував збільшення поставок близькосхідної нафти до історичного максимуму — 31 млн барелів на добу, що стало найвищим рівнем з 1975 року.
У звіті наголошується, що основний обсяг експорту припадає на Саудівську Аравію, Ірак та Іран за рахунок низьких витрат цих країн на видобуток.
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