"Нафтогаз" веде переговори з ЄБРР про збільшення "газового" кредиту

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" веде переговорний процес з Європейським банком реконструкції та розвитку про збільшення розміру кредитування для закупівлі природного газу.

Про це повідомив під час прес-конференції голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

За його словами, компанія ефективно використовувала 300 мільйонів доларів на закупівлю газу для проходження опалювального сезону минулого року та має намір повторно направити ці кошти на закупівлю газу і розраховує на збільшення даної суми з боку ЄБРР.

Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що компанія працює також з іншими кредиторами, в тому числі Світового банку.

"Зараз проводимо переговори щодо збільшення кредитної лінії ЄБРР, працюємо також з іншими кредиторами, в тому числі Світового банку, які, побачивши успішність реалізації кредиту ЄБРР, готові надати кредит для фінансування імпорту газу", - зазначив Вітренко.

При цьому він повідомив, що в поточному році в тендері на постачання газу за кошти ЄБРР бере участь більше компаній, ніж минулого року.

Читайте такожКоболєв восени очікує $500 мільйонів кредиту від Світового банку на закупівлю газу

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" у сховищах.

"Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах не менше 14 млрд куб. м газу. Запаси газу в сховищах з 20 по 27 червня збільшилися на 1,4%, або на 133 мільйона кубометрів, - до 9,626 мільярда кубометрів з 9,493 мільярда кубометрів.

"Нафтогаз" почне закуповувати газ для закачування в сховища за власні кошти і розраховує після 20 липня проводити закупівлі за рахунок кредиту ЄБРР, з яким компанія зараз узгоджує всі необхідні умови закупівель.

Як розповів Коболєв, існує ймовірність того, що частина кредиту від ЄБРР (загальна сума 300 мільйонів євро) можна буде спрямувати на закупівлю газу в Росії, але лише за умови відповідної цінової пропозиції.

Наразі Україна імпортує газ із Словаччини та Угорщини обсягом 1 мільйон кубометрів на добу.